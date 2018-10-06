Ufak Tefek Cinayetler 36. yeni bölüm fragmanı geldi! Yeni fragmanda Oya ile Serhan aşkı yeniden alevleniyor!

Ufak Tefek Cinayetler 36. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Kerim, Merve'nin kafasını karıştırırken Oya ile Serhan yeniden yakınlaşıyor. Yeni bölüm fragmanında; Kerim Merve'nin peşinde ama Merve'nin intikamı ağır olur. Serhan'ın kırmızı arabasını garajdan çıkarır. Serhan ile Oya arasında aşk yeniden filizlenir. İşte Ufak Tefek Cinayetler 36. yeni bölüm fragmanı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ufak Tefek Cinayetler 36. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yeni fragmanda Merve, Kerim’in canını yakmak için kırmızı arabayı garajdan çıkarır. Kerim arabayı kendi arabasıyla ezer. Serhan’ın annesi Deniz’in Aksak olması gerektiğini söyler. Emre, Pelin’e “benden kaçınca geçmişinden de kaçamazsın” der.

Öte yandan dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler son bölümün ardından yayınlanmıştı. Yeni bölümde Oya ile Serhan’ın yeniden yakınlaşacağı düşünülüyor. Çünkü Oya, Serhan’ın unuttuğu ceketini evden almamasını, oğlunun yanına koyup babasının kokusu ile uyumasını istediğini söylüyor. Serhan ise bunu gerçekten Deniz için mi istiyorsun diye soruyor. İşte içinizde fırtına koparacak o sahne ve Ufak Tefek Cinayetler 36. yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. SON BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Kerim'in evine geliyor. Sarmaşık vakasının bir an önce çözülmesi gerektiğini Serhan'ın başını ağrıttıklarını söylüyor. Kerim, Serhan'a takmış durumda. Ayrıca Merve'yi sevgili olduklarını söylemekle tehdit ediyor. Mehveşin çiftliğinden söz ediyor. Kerim, Serhan'ın kendinden haberdar olmadığının farkında. Merve'den Serhan'ı ikna etmesini istiyor. Eğer Kerim çiftliğin peşini bırakmazsa Kerim Merve ile olan geçmiş dosyasını önce Serhan'a sonra tüm Sarmaşık'a açacak. Merve'nin kafası karışır, darmaduman bir şekilde eve döner. Ağlayarak sakinleşmeye çalışıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜM İZLE

PELİN'İN EMRE ALERJİSİ

Taylan'ın Emre ile plan yapması Pelin'i kızdırıyor ve Merve'ye yemeğe çağırıldıklarını söylüyor. Emre yüzünden atışmaya başlıyorlar. Pelin, Merve'yi arayıp yemek işini organize ediyor. Ayrıca Arzu ve Mehmet'i de çağırmasını söylüyor. Merve'nin başı ise Kerim'le dertli olduğu için Serhan'ı nasıl ikna edeceğini düşünüyor.

OYA POLİSE GİDİYOR

Oya komiser Kemal'in yanına gidiyor. Emniyet'te fotoğraflarının asılı olduğu tabloyu görüyor. Komiser Kemal ile konuşmaya başlıyor. Oya neden Serhan'dan şüphelenildiğini sorguluyor. Oya'nın öğrenmek istediği olayın kaza olup olmadığı. Komiser bunun kesinlikle kaza olmadığını söylüyor. Edip'in kafasındaki darp izinden söz ediliyor.

MERVE'NİN EVİNDE MEŞHUR MASA KURULUYOR

Merve masasını kuruyor. Pelin, Taylan, Arzu ve Mehmet orada. Ayrıca bir de davetsiz misafir var; Kerim. Taylan ve Kerim nihayet karşılaşırlar. Herkes masada yerini alır.Masada Kerim ile Serhan arasında gerginlik yaşanıyor. Kerim eski aşkından söz ediyor. Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?

ARZU'NUN DOLABINDAKİ ŞAMDANI OYA DA ÖĞRENİYOR

Arzu'nun kızı Nilay, Oya ile dertleşmeye gidiyor ve annesinin dolabında bulduğu bir beze sarılı şamdandan söz ediyor. Oya'nın aklına komiser Kemal'in cinayet aleti ile ilgili sözleri geliyor.