Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm fragmanı: Emre durmayacak! İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragmanı

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Ufak Tefek Cinayetler yeni fragmanla izleyici karşında. Yeni bölümden gelen ilk görüntülerde Emre ile Kerim’in fitili ateşmele konuşmasına yer verilmişti. Bu iki eski dost Sarmaşık’ta karmaşa yaratacak kadar çok şey biliyor. Merve ve Pelin için panik anlarının yaşanması bekleniyor. Ufak Tefek Cinayetler 37 yeni bölüm fragmanında; Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm fragmanı geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Emre ile Kerim ceplerindeki taşları dökmeye geliyor. Emre bir yemek organize ediyor ama kimsenin kimseden haberi yok. Emre, Burcu Mehmet ilişkisinden haberdar. Kerim ile Emre Merve, Pelin ve Arzu’yu birbirine bağlayan şeyi bulmak ister. Kerim Oya’dan edindiği bilgi ile ne yapacağını biliyordur. Edip cinayeti henüz çözülmemiştir ve Oya bunun bir kaza olmadığını söyler. Emre ile Kerim’in ilk hedefi en zayıf halka olur; O da Taylan’dır.İşte Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 37. BÖLÜM FRAGMANI