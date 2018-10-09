Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cinayet silahı el değiştiriyor! (Ufak Tefek Cinayetler 36. Son Bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm bu akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde, polis Edip cinayetini çözmeye bir adım daha yaklaşıyor, Arzu cinayet silahı olduğu düşünülen şamdanı Merve’ye bırakıyor, Merve’de türlü oyunla Pelin’e bırakır. Serhan’ın annesi Betül Hanım, torunu Deniz’e Aksak soyadını vermek için Merve’yi siler. İşte Ufak Tefek Cinayetler 37. Yeni bölümden ilk görüntüler...

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Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünün yayınlanmasından hemen sonra 37. yeni bölümden ilk görüntülere yer verildi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve, Sarmaşık'ta yaşayan kadınlara zehrini yayarak Kerim'i oradan uzaklaştırma planını yapar. Ancak Kerim'i hafife almıştır. Oya, Arzu'nun peşindedir. Cinayet silahı olduğu düşünülen şamdan'ı Arzu, Merve'ye götürür. Merve'de, Pelin'e bırakır. Polis, Oya'ya Arzu'nun, Merve ile anlaşma yapmak zorunda kalması için bir sırrı olup olmadığını sorar. Oya Burcu ile yaşanan kanlı kavgayı hatırlar. Bir önemli gelişme de Betül Hanım cephesinde yaşanır. Betül, erkek torun sevdasına tutulur, Oya oğluna Aksak soyadını vermeyince Merve'yi ortadan kaldırma emri verir. Ufak Tefek Cinayetler dizisi 35. son bölümde neler yaşandığını haberimizden bulabilirsiniz. İşte 36. bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve, Sarmaşık ahalisini evine toplar ve Kerim'den söz eder. Kerim'in çok geçimsiz olduğunu ve Sarmaşık'a ayak uyduramadığını söyler. Merve fitili ateşlemiştir. Tüm kadınlar, Kerim'den korktuklarını söylerler. Merve ikna olmayanları da kendi üslubu ile susturur. Orkun Bey ile de konuşup Kerim'in istediği uçak pistini yaptırmasına engel olur. Orkun'un Merve'nin sözünü dinlemekten başka çaresi yoktur. Kerim, Merve'nin yoluna taş koyduğunu öğrenir. Ama Kerim öyle hemen vazgeçecek biri değildir. Arazi sahibini ikna eder ve uçak pisti yapılacaktır. Merve, Kerim maçı berabere durumdadır. Merve, Kerim'e gider ‘Bunlar daha ısınma turları' der. Kerim bu durumu eğlenceli bulduğunu söyler. Kerim, Merve'ye yakınlaşmaya çalışır ama Merve mesafesini koruması için onu uyarır.

OYA SERHAN'IN CEKETİNE SARILIYOR

Serhan, Oya'nın evinde ceketini unutur. Oya cekete sarılıp, Serhan'ın bıraktığı kokuyu içine çeker. Serhan ise acı içinde evden çıkmıştır.

Oya'nın kapısı çalar, gelen Serhan'ın annesidir. Torununu görmeye gelmiştir. Oya iğneleyici sözlerine karşılık Serhan'ın annesi sulh teklif eder. Deniz'i görünce Serhan'a benzetiyor. Uzaktan sevdiği torununa Aksak soyadının verilmesi gerektiğini söyler. Ama Oya'nın böyle bir niyeti yoktur. Oya'dan çıkıp Merve'nin yanına giden Betül Merve'ye, Oya ve bebeği sorar. Üstüne bir de hep onun yanında olduğunu söyler.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

MERVE'DEN, KERİM'İ ÇILDIRTACAK HAMLE

Oya Betül Hanım'dan Serhan'ın eski kırmızı arabasını ister. O araba Merve'nin Kerim'den ayrılıp Serhan'la gittiği gün bindiği arabadır.

BETÜL ERKEK TORUN SEVDASI İLE MERVE'Yİ HARCIYOR

Betül, Serhan'ın yanına gider. Serhan onu kovsa da ısrarla orada kalır. Deniz'i sevmeye gittiğini söyler. Deniz'in soyadı konusunu açar. Serhan, Betül'ün ağzının payını verir. Oya'nın Merve'den boşanmadan onu kabul etmeyeceğini söyler. Betül erkek torun sevdası ile Merve'den kurtulma planı yapar.

Betül ⇨

Bugüne kadar hep aile bütünlüğü dedim ama artık işler değişti. Bu Merve'den kurtulmamız lazım. Daha fazla ayak bağı olmasın Serhan'a. #savaşzamanı#DilekGüven @ayyapim @startv pic.twitter.com/nzeeZnrFs9 — UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 9 Ekim 2018

EMRE PELİN SIRRI AÇIĞA ÇIKIYOR

Pelin ile Taylan koşuda Emre ile karşılaşır. Taylan ve Emre'nin ısrarı ile kahve içmeye gider. Emre, Pelin'e ‘seni tanımasam benden kaçıyorsun derim' deyince kahve teklifini kabul etmek zorunda kalır. Taylan kahveleri almaya gidince Emre ile Pelin yalnız kalır. Emre, Pelin'e ‘benden daha ne kadar kaçacaksın, benden kaçınca geçmişinden kaçamazsın' der. Pelin kocası olduğunu söyleyerek bu olayı dillendirmemesini söyler. Yıllar önce Emre, Pelin'e aşık olduğunu söylemiş ve ikisi yakınlaşmıştır. Parti çıkışı kanlar içinde biri ve başında Pelin ile Emre görülür.

MİLA: KEŞKE BENİM DE BEBEK KARDEŞİM OLSA

Serhan, Mila ile eve gelir. Merve'ye ‘anne bak babamın üzerine bebek kusmuş, keşke benim de bebek kardeşim olsa' der. Merve her zamanki gibi durumu geçiştirir. Serhan ile araları bir kez daha gerilmiştir.

MERVE'DEN DARBELERİNİ BİR BİR İNDİRİYOR

Merve'nin ikinci oyunu Kerim'in köpekleri üzerine oynayacaktır. Ayşe'yi arayıp düzmece bir rapor hazırlatmasını söyler. Bu sayede köpeklerin tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır.

ARZU ŞAMDANI MERVE'YE GÖTÜRÜYOR

Alesi ile film izleme planı yapan Arzu, dolaptaki şamdanın yerinin değiştirildiğini fark eder. Bunu hallederim diyerek şamdanı çantasına koyup şamdanla dışarı çıkar. Nilay annesinin söz verip dışarı çıkmasına çok kızar. Mehmet de sorgulamaya başlayınca Arzu ‘yapmam gereken bir şey var, halledip geleceğim' der. Arzu dışarı çıkar, Oya onu fark eder. Karşılaşırlar, Arzu, Oya'yı tersler ama Oya bir işler çevirdiğinin farkında olduğunu ima eder. Arzu apar topar gider, Oya da onu takip eder. Arzu, şamdanı Merve'ye götürür. Oya'nın peşinde olduğunu söyler. Merve, ‘biz böyle konuşmamıştık' der.

ARZU İLE MERVE'NİN ANLAŞMASI NE?

Polis Arzu ile Merve arasında bir ittifak olduğunun farkındadır ama sebebinin ne olduğunu bilmez. Oya'yı çağırırlar, Arzu'nun Merve'de bir sırrı olup olmadığını sorarlar. Oya , Arzu ile Burcu'nun kanlı biten kavgasını hatırlar. Ama polise bu durumu anlatamaz. Ayrıca polise cinayet silahının gümüş şamdan olup olamayacağını sorar.

ŞAMDAN MERVE'DEN PELİN'E GİDİYOR

Merve elinde şamdanla Pelin'e gider, ‘Bunu halletmemiz gerekiyor' der. O sırada Taylan kapıdan içeri girer. Panikle şamdanı saklarlar. Böylece şamdan Pelin de kalır.