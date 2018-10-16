Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragman/önizleme Oya’nın oğlu Aksak soyadını alıyor! (Ufak Tefek Cinayetler 37. Son Bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüm bu akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Sarmaşık’ın yeni iki ismi için intikam vakti gelir. Emre, Pelin’in sırrını yemek masasında ortaya dökmeye kararlıdır. Arzu ile Pelin birbirine düşer. Betül Hanım torununa Aksak soyadını vermekte kararlıdır ama önce DNA testi ile işini garantiye almak ister. Haberimizden Ufak Tefek Cinayetler 36. Son bölüm izleme sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinden son gelişmeler...

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Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm ekranlara geldi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Emre ile Kerim fitili ateşler. Emre bir yemek planlar ve kızların arasını bozar. Ayrıca Burcu ile tanışmasında Merve'nin aracı olduğunu söyler. Merve ise, Kerim'in arabasını pert etmesinden sonra seyahate çıkmak zorunda kalır. Betül Aksak torununa kafayı takmıştır. Yaptırdığı DNA sonucuna göre torununa Aksak soyadını verecektir. Ufak Tefek Cinayetler dizisi 37. son bölümde neler yaşandığını haberimizden bulabilirsiniz. İşte 37. bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. YENİ BÖLÜM FRAGMAN/ÖNİZLEME

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Oya, şamdanı buldu ve polise teslim etti Şamdan Adli Tıp'a gönderilerek üzerinden bazı testler yapılacaktır.

Kerim'in, Serhan'ın arabasını parçaladığı haberi tüm Sarmaşık'a yayılmıştır. Herkes arabayı görmeye gelir. Oya da olanları öğrenir. Ayşe, Kerim'in manyak olduğunu söyler. Pelin haberi duymuştur ve koşarak Merve'ye gider. Arzu'yu da almak ister ama Arzu bu fikre yanaşmaz. Ama Nilay tedirgin olduğu için Pelin'in peşine takılır. Ama olay yerine gidip parçalanmış arabayı görünce içi rahatlar ve geri döner. Pelin, arabanın sahibinin Serhan olduğunu da söyleyince Sarmaşık kadınları Merve'ye koşar. Kerim darmadağındır, Merve Mila'yı alıp kaçar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

KERİM İLE EMRE ATAĞA GEÇİYOR

Emre, Pelin'in peşindedir. Birlikte kahve içmek ister ama Pelin onu tersler. Hem de herkesin içinde sesini yükselterek Emre'yi rezil eder. Emre, Kerim'le konuşur ve sakladıkları sırları açığa çıkarmaya karar verirler. Taş taş üstünde bırakmamak konusunda anlaşırlar. Emre ilk olarak Arzu'ya gider. Denkleşmiş gibi yaparak Pelin'in geldiğini ama onu bulamadığını söyler. Pelin'in akşam yemeğe beklediğini söyler. Ardından Taylan'a gider. Arzu'ların yemeğe geldiğini söyler. Arzu, Pelin'i yemeği söyler ve Emre'nin planı işe yarar. Emre eve gidip Burcu'ya yemeğe davet edildiklerini söyler.

BETÜL AKSAK TORUNU AKSAK YAPMAYI KAFASINA KOYDU

Betül Aksak yine Deniz'i görmeye gider. Oya bu durumdan hoşlanmaz ama başka seçeneği yoktur. Oya'yı bahane ile mutfağa yollayıp Deniz'in emziğini alır. Betül DNA testi yaptıracaktır. Derdi işini sağlama almaktır.

Yemek zamanı gelir. Masada Pelin, Taylan, Mehmet ve Arzu da varmış. Emre ile Burcu da gelir. Pelin kapıda onları görünce adeta buz keser. Arzu ile Mehmet'in durumu da farklı değildir. Yemekte tahmin edildiği gibi ortalık gerilir. Emre gözü alır ve ‘hepimizin cepleri günahları ile dolu değil mi' der. Emre, Pelin ile Arzu'yu birbirine düşürmeyi başarır. Mehmet ile Burcu'nun ilişkisini bildiğini söyler.

Yemek sonrası sabah karşılaşıp kavga eden Pelin ile Arzu'yu yakalayan Emre bir bomba daha patlatır. Burcu'yu ona Merve'nin ayarladığını söyler.

OYA İLE KERİM DERTLEŞİYOR

Oya ile Kerim yemek yer. Oya Serhan'a duyduğu aşkı üstü kapalı da olsa Kerim'e açar. Kerim de o sırada eski günlere gider. Çünkü aynı Oya'nın söylediği gibi o da Merve'nin gözlerine bakınca ne düşündüğünü anlıyordur.

Oya, Edip'in kazara ölmediğini Kerim'e söyler. Kerim şüphelendiği biri olup olmadığını söyler. Oya'nın aklında Arzu vardır ama ‘bilmiyorum' der.