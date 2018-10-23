İşte katil! Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragman yayınlandı! (Ufak Tefek Cinayetler 38. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm bu akşam yayınlandı. Twitter’da #iştekatil etiketiyle başlayan dizide Edip’i öldüren kişi belli oluyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde; tüm engellere rağmen Komiser Kemal Edip cinayetinde çözülmeyi sağlıyor. Oya'nın gerçek cinayet silahını bulması da çok fayda sağlıyor. Pelin ile Emre arasında yaşananları öğrenen Burcu, Emre’yi kaybetmek istemiyor. Oya’nınsa derdi başından aşkın. Çünkü Merve tatilde bile onunla uğraşmaya devam ediyor. Haberimizden Ufak Tefek Cinayetler 38. Son bölüm izleme sayfasına ulaşabilirsiniz.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümü yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Cinayet silahı olduğu düşünülen şamdanın DNA sonuçları geliyor ama Edip'e dair bir şey bulunamıyor. Çünkü Merve ve Pelin şamdanları değiştiriyorlar. Ancak Komiser Kemal'in durmaya niyeti yok, düğümleri bir bir çözüyor. Ayrıca Oya, Deniz için yaptırılan babalık testini öğrenip çılgına dönüyor. Ama başa çıkması gereken Bir konu daha var. O da Kerem ile hakkında çıkan dedikodu.

Öte yandan Emre’nin evine giden Oya cinayet silahını orada buluyor. Polis DNA sonuçlarını çıkarıyor. O sırada Arzu vicdan azabı çekerken görülüyor. Cinayet gününü hatırlıyor. Edip’in kafasına o şamdanı indirenin Arzu olduğu görülüyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler son bölümde başka neler yaşandı? Ufak Tefek Cinayetler dizisi 38. son bölümde neler yaşandığını haberimizden bulabilirsiniz. İşte 37. bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI





UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babalık testini gören Oya çılgına dönüyor. Serhan'ın evine giden Oya kapıyı kırarcasına çalışıyor. Kimse açmayınca öfkesi katlanıyor. Komşular güvenlik çağırıyorlar ama Oya'nın durmaya niyeti yok kapıyı yumruklamaya devam ediyor. Serhan ise o sırada uçakta ve iş seyahatine çıkıyor.

EMRE İLE PELİN ARASINDA OLANLARI ARTIK BURCU DA BİLİYOR

Taylan, Emre'nin söylediklerini düşünür. Edip'in cinayeti ile ilgili endişelidir. Emre'nin bir şeyler anlamasından korkar ve onunla konuşmaya karar verir. Emre ise o sırada Pelin ile beraberdir. Emre, Pelin'e ‘Edip'i kimin öldürdüğünü biliyorum' der. O sırada Burcu da onları dinliyordur. Emre olayı çözdüğünü söyler, Pelin şaşkınlıkla ‘sen ne diyorsun' der. Pelin, Emre'nin blöf yaptığını sansa da Emre çok ciddi görünüyor.

Emre bana gelmedin Taylan'a gittin diye Pelin'e hesap sorar. Pelin farklı hayatlar tercih ettiklerini söyler. Emre, Pelin'i arkasına bile bakmadan gitmekle suçlar. Bu ayrılığın onu hasta ettiğini, Pelin'i unutamadığını söyler. Burcu şaşkınlıkla dinlemeye devam eder. Pelin yapabileceği bir şey olduğunu söyleyince Emre karmanın tamamlanması için yüzleşmesi gerektiğini söyler. Pelin'den özür diler.

TAYLAN EMRE'DEKİ TUHAFLIĞI FARK EDİYOR

O sırada Taylan, Emre'nin yanına geliyordur ve Burcu ayağı ile vazoyu kırarak Emre ile Pelin'in toparlanmasını sağlar. Taylan, Pelin'i görünce şaşırır ama Pelin Burcu'ya geldiğini söyler. Taylan'ı kandırmak çok kolaydır. Burcu'nun ısrarı üzerine Emre, Burcu, Pelin ve Taylan yemek yerler.

Burcu masada eski defterleri açıyor. Nasıl tanıştıklarını soruyor. Taylan ile Pelin'in aşkını Emre sinir olmuş gözlerle izliyor. Emre tuhaf tavırlar sergiliyor. Bu tuhaflığın Emre de farkında. Pelin ile Taylan gidince, Burcu Emre'yi kaybedemeyeceğini düşünür.

MERVE RAHAT DURMUYOR

Merve seyahatten Ayşe'yi arıyor. Onun yokluğunda yaşanan dedikoduları soruyor. Yakında döneceğini söyleyerek telefonu kapatıyor. Merve'nin henüz Deniz'in Aksak olacağından haberi yok.

KEMAL KOMİSER KATİLE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Edip'i öldüren şamdan Kemal Komiserin elinde. Komiser daha önce cinayeti itiraf eden adamı yeniden sorguya alıyor. Ailesinin hızlıca para harcadığını ve çıktığında ona bir şey kalmayacağını söyleyerek tahrik eder. Komiser, Serhan'ı soruyor. Adam bir süre orda çalıştığını ama bir daha da görüşmediklerini söylüyor. Ayrıca Serhan'ın onu tembel olduğu için kovduğunu da söylüyor. Kemal kendini kaybediyor ve adamın yakasına yapışıyor ama adam konuşmuyor.

CİNAYET SİLAHINA MERVE MÜDAHALESİ

Şamdandaki DNA sonucunun hızlandırıldığı bilgisi geliyor. Komiser, Oya'nın da çağrılmasını istiyor. Ertesi gün gelen Oya şamdanı nasıl bulduğunun hikayesini anlatıyor. Oya'ya göre katil kızlardan biri ve bir şey sakladıklarına emin. Ancak gelen DNA sonuçlarında şamdanın üzerinde Edip'in DNA örneği bulunamıyor. Ama bilmedikleri bir şey var. DNA araştırması yaptırdıkları şamdan başkası ile değiştirilmiş. Bu işi de Merve organize ediyor. Pelin şamdanı denize atıyor ve yeni şamdan yerine konuyor.

BURCU EMRE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Burcu, Emre ile ilişkilerini düşünerek Emre'nin Pelin takıntısına dair ipuçları buluyor. Emre'nin ondan vazgeçmemesi için dualar ediyor. Emre evdeki şamdanı fark ediyor. Bu şamdan Edip cinayetinde kullanılanın aynısı. Burcu şamdanı Merve'nin ev hediyesi olarak alıp yolladığını söylüyor.

ÇÖZÜLME BAŞLIYOR

Taylan'ın emniyete gelip Komiser Kemal'i sorduğu sonra da gittiği öğreniliyor. Komiser, Taylan'ı arıyor. Pelin kiminle konuştuğunu sorunca yalan söylüyor. Komiser, Sarmaşık'a Taylan'ın yanına gidiyor. Taylan yalan söylemeyi seçiyor. O sırada Mehmet geliyor ve Taylan'ın işini kolaylaştırıyor ama Komiser izin istiyor.

KEREM İLE OYA DEDİKODUSU YAYILIYOR

Merve, Ayşe'yi bir kez daha arayıp Kerem ile Oya'nın ilişkisi olduğunu söylüyor. Ayşe bu dedikoduyu tüm Sarmaşık'a yayıyor. Oya ile Serhan'ın arası daha da açılıyor.

KATİL AÇIĞA ÇIKTI

Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor! Edip’in katilinin kim olduğunu nihayet ortaya çıkıyor. Dizinin final bölümünde, cinayet gününü hatırlayan Arzu'yu vicdan azabı çekerken gördük. Edip'in kafasına şamdan ile vuran Arzu, bu yükü daha fazla taşıyamadı ve gözyaşlarına boğuldu.