Arzu’yu kim öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sarmaşık yeni cinayetle sarsılıyor. Emre'yi öldürmeyi kafasına koyan Arzu başkası tarafından öldürüldü. Yeni bölüm fragmanında; Sarmaşık’ın zehri Emre’nin de gözünü korkutmayı başarıyor. 3. cinayette Arzu ölüyor. Mehmet kazaya inanmıyor. Burcu ve Oya cinayet sonrası akla gelen ilk iki isim oluyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı...

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Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oya, Taylan’dan Edip’in katilinin Arzu olduğunu öğreniyor. Emre’nin her şeyin farkında olduğunu anlayan Arzu onun peşine düşüyor. Gece koşusuna çıkan Emre’nin üzerine hızla araç süren Arzu başka bir araba tarafından engelleniyor. Arzu’nun üzerine arabayı süren kişinin kimliği de yeni bölümlerde açıklanacak. Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanında ise; Arzu ölüyor ve cenaze namazı kılınıyor. Mehmet, Arzu'nun kaza yaptığına inanmıyor. Öldürüldüğünü düşünüyor. Pelin, Arzu'yu öldüren ismin Burcu olduğunu düşünüyor. Burcu Arzu'nun ölümü ile Mehmet'e yeniden yaklaşmaya çalışıyor. Emre, Burcu'ya açık açık ‘sen mi yaptın' diyor. Sonra da Oya'ya gidip ‘o arabadaki sendin dimi' diyor. Oya, Pelin'e Burcu'nun Mehmet'e gittiğini ve onun hakkında Mehmet'i gazlayacağını söylüyor. Ayrıca Serhan, Kerem'e ‘Oya benim' diyor. Kerem'in aklı ise Merve'de…İşte Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Oya cinayet silahını polise teslim ediyor. Oya, Merve'den şüphelense de Edip'i öldüren kişi Arzu. Arzu'nun vicdan azabı çektiği görülüyor. Ayrıca yakalanmaktan da çok korkuyor.

EMRE CİNAYETİN TÜM DETAYLARINI ÇÖZMÜŞ

Emre, Kerem ile konuşuyor. Meselenin çok açık olduğunu anlatıyor. Arzu'nun cinayet sonrası kendini kariyerine adamasını travma olarak gören Emre olayı bu şekilde çözüyor. Mehmet'in ise cinayetten haberi olmadığını Arzu'nun sığınma ihtiyacını gidermek için Mehmet'i affettiğini söylüyor. Pelin cinayeti görenlerden. Taylan Pelin yaptıysa diye susuyor. Merve ise kraliçeliğini korumak için suçu örtbas ediyor. Kerem, polise gidelim mi diyor ama Emre eğlenceyi bozmak istemediğini söylüyor.,

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

SERHAN VE OYA KATİLİN MERVE OLDUĞUNU SANIYOR

Serhan, Oya'nın evine geliyor. Oya önce çat kapı gelmesinden rahatsız olduğunu söylüyor ve konuyu davaya getiriyor. Serhan ise olayları bu noktaya getirenin Oya'nın inadı olduğunu söylüyor. Oya üzüntüden fenalaşınca Serhan onu sakinleştirmeye çalışıyor. Oya, Edip'in katilinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Serhan merak içinde ve onun da ilk tahmini Merve oluyor. Üstelik Oya daha gerçeği çözememiş ve katilin Merve olduğunu ima ediyor.

MEHMET ARZU'DAN ŞÜPHELENİYOR

Mehmet, Arzu'nun hareketlerinden şüpheleniyor. Hatta onu korkuttuğunu da söylüyor. Mehmet açık açık Edip'i soruyor. Cinayeti kimin işlediğini Arzu'nun kimi koruduğunu soruyor. Arzu ağlıyor ve telaşlanarak evden çıkıyor. Arzu, Oya'nın evine masum bir surat takınıp gidiyor. Oya'ya zeytindalı uzatarak barışmak istediğini söylüyor.

ARZU İLE OYA YAN YANA

Oya, Arzu'ya Edip'i kimin öldürdüğünü bildiğini söylüyor. Arzu tedirginlikle ne bildiğini öğrenmeye çalışıyor. Oya, Merve'in adını söylüyor. Hiçbir şey bilmediğini söyleyerek şaşırmış gibi yapıyor. Oya ısrarla bir şey görüp görmediğini soruyor. Arzu kimseyi korumadığını söylüyor. Oya, Arzu'dan ona yardım etmesini istiyor. Arzu fırsattan istifade ederek okları Merve'nin üzerine doğrultuyor. Arzu işbirliği yapmış gibi görünüyor ama Oya'ya çok kızgın şekilde evden çıkıyor.

ARZU PELİN'İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Arzu, Pelin'e koşuyor. Pelin Emre ile yaşadıklarını anlatıyor. Arzu, Burcu boynuz yediği için durumdan memnun oluyor. Pelin, Taylan'ın ne tepki vereceğini bilmediği söylüyor. Arzu ‘Taylan'a neden söyleyeyim sonuçta bir sırdaşız' diyor. Arzu lafı Oya'ya getiriyor. Oya'nın söylediklerini anlatmadan Oya'nın olaya fena kafayı taktığını söylüyor. Pelin, Emre'nin cinayetle ilgili söylediklerinden söz ediyor.

Sarmaşık'ta bir cinayet daha işlenecek. Başkomiser Kemal Edip cinayetinde sona çok yakın ama bu yeni cinayet her şeyi değiştirecek.

ARZU EMRE’NİN PEŞİNDE

Emre’nin her şeyin farkında olduğunu anlayan Arzu, gece yarısı onun işini bitirmeye karar veriyor. Emre gece koşusundayken arabası ile onu takip ediyor ve hızlıca üzerine sürmek istiyor. Ancak o sırada gelen başka bir araba onu engelliyor.