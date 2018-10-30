Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arzu öldürmeye gidiyor ama… (Ufak Tefek Cinayetler 39. Son Bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 39. Son bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde, Arzu cinayetin yükünü kaldıramıyor. Yakalanma korkusu ağır basınca Oya’ya gidiyor. Oya katilin Merve olduğunu sanıyor. Serhan ile Oya arasında da eski günlerdeki gibi bir dertleşme sahnesi yaşanıyor. Ve Sarmaşık’da korkunç bir cinayet daha işlenecek. Peki bu sefer kim? İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümün özeti..

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Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünün yayınlanmasından hemen sonra 40. yeni bölümden ilk görüntülere yer verildi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Emre cinayetin tüm detaylarını çözüyor. Arzu, Merve ve Pelin cinayet gecesi ne yapıyordu? Hepsi üzerine tahminlerini Kerem'e anlatıyor. Arzu yakalanma korkusu ile Oya'ya zeytindalı uzatıyor. Oya katilin Merve olduğunu sanıyor ve Serhan ile Arzu'ya da bundan söz ediyor. Ayrıca Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye çok yakın ama bir kişi daha öldürülecek. Dizinin son sahnesinde Emre’ye tuzak kuran Arzu’nun aracına birinin hızla çarptığı görülüyor. Arzu kanlar içinde savruluyor.Peki Ufak Tefek Cinayetler dizisi 39. son bölümde neler yaşandı? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Oya cinayet silahını polise teslim ediyor. Oya, Merve'den şüphelense de Edip'i öldüren kişi Arzu. Arzu'nun vicdan azabı çektiği görülüyor. Ayrıca yakalanmaktan da çok korkuyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

EMRE CİNAYETİN TÜM DETAYLARINI ÇÖZMÜŞ

Emre, Kerem ile konuşuyor. Meselenin çok açık olduğunu anlatıyor. Arzu'nun cinayet sonrası kendini kariyerine adamasını travma olarak gören Emre olayı bu şekilde çözüyor. Mehmet'in ise cinayetten haberi olmadığını Arzu'nun sığınma ihtiyacını gidermek için Mehmet'i affettiğini söylüyor. Pelin cinayeti görenlerden. Taylan Pelin yaptıysa diye susuyor. Merve ise kraliçeliğini korumak için suçu örtbas ediyor. Kerem, polise gidelim mi diyor ama Emre eğlenceyi bozmak istemediğini söylüyor.

SERHAN VE OYA KATİLİN MERVE OLDUĞUNU SANIYOR

Serhan, Oya'nın evine geliyor. Oya önce çat kapı gelmesinden rahatsız olduğunu söylüyor ve konuyu davaya getiriyor. Serhan ise olayları bu noktaya getirenin Oya'nın inadı olduğunu söylüyor. Oya üzüntüden fenalaşınca Serhan onu sakinleştirmeye çalışıyor. Oya, Edip'in katilinin kim olduğunu bildiğini söylüyor. Serhan merak içinde ve onun da ilk tahmini Merve oluyor. Üstelik Oya daha gerçeği çözememiş ve katilin Merve olduğunu ima ediyor.

MEHMET ARZU'DAN ŞÜPHELENİYOR

Mehmet, Arzu'nun hareketlerinden şüpheleniyor. Hatta onu korkuttuğunu da söylüyor. Mehmet açık açık Edip'i soruyor. Cinayeti kimin işlediğini Arzu'nun kimi koruduğunu soruyor. Arzu ağlıyor ve telaşlanarak evden çıkıyor. Arzu, Oya'nın evine masum bir surat takınıp gidiyor. Oya'ya zeytindalı uzatarak barışmak istediğini söylüyor.

ARZU İLE OYA YAN YANA

Oya, Arzu'ya Edip'i kimin öldürdüğünü bildiğini söylüyor. Arzu tedirginlikle ne bildiğini öğrenmeye çalışıyor. Oya, Merve'in adını söylüyor. Hiçbir şey bilmediğini söyleyerek şaşırmış gibi yapıyor. Oya ısrarla bir şey görüp görmediğini soruyor. Arzu kimseyi korumadığını söylüyor. Oya, Arzu'dan ona yardım etmesini istiyor. Arzu fırsattan istifade ederek okları Merve'nin üzerine doğrultuyor. Arzu işbirliği yapmış gibi görünüyor ama Oya'ya çok kızgın şekilde evden çıkıyor.

ARZU PELİN'İN SIRRINI ÖĞRENİYOR

Arzu, Pelin'e koşuyor. Pelin Emre ile yaşadıklarını anlatıyor. Arzu, Burcu boynuz yediği için durumdan memnun oluyor. Pelin, Taylan'ın ne tepki vereceğini bilmediği söylüyor. Arzu ‘Taylan'a neden söyleyeyim sonuçta bir sırdaşız' diyor. Arzu lafı Oya'ya getiriyor. Oya'nın söylediklerini anlatmadan Oya'nın olaya fena kafayı taktığını söylüyor. Pelin, Emre'nin cinayetle ilgili söylediklerinden söz ediyor.

Sarmaşık'ta bir cinayet daha işlenecek. Başkomiser Kemal Edip cinayetinde sona çok yakın ama bu yeni cinayet her şeyi değiştirecek.

ARZU EMRE’NİN PEŞİNDE



Emre’nin her şeyin farkında olduğunu anlayan Arzu, gece yarısı onun işini bitirmeye karar veriyor. Emre gece koşusundayken arabası ile onu takip ediyor ve hızlıca üzerine sürmek istiyor. Ancak o sırada gelen başka bir araba onu engelliyor.