Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Büyük yol ayrımı! (Ufak Tefek Cinayetler 42. Son Bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 42. bölüm bu akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde, Başkomiser Sarmaşık ahalisini fena sarsıyor. Artık Merve, Oya ve Pelin için kaçacak yer kalmıyor. Oya’nın oynadığı cinayet oyununu fark eden Kerim onu Serhan’a ihanet etmeye zorluyor. Ayrıca Kerim, Merve’yi buluyor. Aşk bir kez daha kendini gösteriyor. Pelin ise Taylan’la hapis yatmaktan korkuyor. Emre’nin ‘Seni kurtarabilirim’ sözü ile Pelin çok önemli bir yol ayrımına giriyor. Merve ise Aksak olmaktan hiç olmadığı kadar uzaklaşıyor. Haberimizden Ufak Tefek Cinayetler 42. Son bölüm izleme sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilgili son gelişmeler...

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Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünün yayınlanmasından hemen sonra 43. yeni bölümden ilk görüntülere yer verildi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Kerim, Oya'nın Arzu'nun katil olduğunu bildiğini öğreniyor. Oya'ya giderek, Arzu'yu öldürenin o olduğunu söyleyerek ona hizmet etmesini istiyor. Kerim'in ilk istediği de Serhan'la ilgili oluyor. Ayrıca Merve uzun bir aradan sonra Kerim'in onu bulması ile ortay çıkıyor. Pelin ise Emre'nin kaçış teklifi ile ciddi bir ikilemde kalıyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler dizisi 42. son bölümde neler yaşandığını haberimizden bulabilirsiniz. İşte 42. bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler 43.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet'in Oya'nın katil olmasını düşünmesi ve dağ evinde bir yemek organize etmesiyle tüm taşlar bir kez daha yerinden oynuyor. Kerim, Oya'ya gidiyor ve ‘Arzu'nun katil olduğunu biliyordun, onu sen öldürdün' diyor. Kerim, Oya'yı tehdit ediyor. Kerim, Oya'dan onun istediklerini yapmasını istiyor. Oya, Kerim'in başka bir oyunun içinde olduğunun farkında. Edip'in öğrencisi olmadığını bu zamana kadar yalan söylediğini söylüyor. Amacının ne olduğunu soruyor. Ama Kerim de Oya'ya aynı şiddetle karşılık veriyor. Ve ondan haber beklemesini söylüyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

MERVE DÖNÜYOR

Kerim, Oya'nın yanındayken bir adamı arayıp Merve'nin yerini bulduğunu söylüyor. Kerim hemen biletini aldırıyor ve Paris'e Merve'nin yanına gidiyor. Oya kapıda Kerim'i görünce yüzü buz kesiyor. Merve ‘beni nasıl buldun' diyor. Kerim yalnızca kendisinin bulabileceği bir yere gittiğinin altını çiziyor. Merve, Arzu'yu soruyor. Kerim, Merve'yi uyarmaya geldiğini söylüyor. Merve ‘konuşmayacaklardı, bu kadar basit' diyerek öfkesini dile getiriyor. Kerim, baş komiserin onları enselediğini söylüyor. Ama Merve düşünmesi gerektiğini söyleyerek ‘bir yolu vardır' diyor.

EMRE'DEN PELİN'E: SENİ KURTARABİLİRİM

Pelin büyük çıkmazda. Taylan'la dertleşiyor. Taylan hapse girmekten korkuyor. Pelin de onu teselli ediyor. ‘Güçlü olmalıyız. Battık batacağımız kadar' diyor. O sırada Emre mesaj atıp Pelin'e ‘seni kurtarabilirim' diyor. Pelin tabi ki mesaj atanın Emre olduğunu söylemiyor.

KERİM OYA'DAN NE İSTİYOR?

Kerim, ihale için Serhan'ın verdiği teklifin gizli olduğunu öğreniyor. Ve Oya'dan isteyeceği ilk şeyi de bulmuş oluyor. Oya'yı arayarak çiftlik meselesinden bahsediyor. Oya'nın görevi ise gizli teklifi ele geçirmesi. Oya ‘Serhan'a böyle bir şey nasıl yaparım' dese de başka çaresi yok. Kerim'i Sarmaşık'a neden geldin diyerek kıstırmaya çalışıyor ama Kerim'in şakası yok. O sırada Serhan eve geliyor. Birlikte kahvaltı ediyorlar. Oya çok gergin.

PELİN VE TAYLAN'IN BAŞI BELADA

Pelin ile Taylan hakkında soruşturma başlatılıyor. Cinayet bürodan gelerek her ikisini de sorguya çağırıyorlar. Pelin, Emre ile konuşmayı kabul ediyor. Emre ona yardımcı olacağını söylüyor. Emre ‘bu cehennemden temelli kurtulabilirsin' diyerek onu çağıracağını söylüyor. İlk sorgudan sonra yurtdışı yasağı konacağını da söylüyor. Berk'le beraber kimsenin onları bulamayacakları bir yere gideceklerini söylüyor. Pelin, Taylan'ı geride bırakmayı içine sindiremiyor.