Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı yayında! Merve boşanıyor

Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Oya Kerim'in baskısından kurtulmak için bir çıkış noktası arıyor. Pelin, Emre'nin teklifi ile büyük bir çıkmazda. Merve'nin ise kafası çok karışık. Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanında; Oya ve Serhan'ın arasında aşk dolu rüzgarlar esmeye başlıyor. Merve sonunda kararını veriyor ve bunu Kerim'e telefonla bildiriyor. Kerim zevkten dört köşe olurken Aksak soyadı ile ortaya çıkan kişinin kim olduğu merak ediliyor. Serhan Kerim'i Oya'dan uzak durması için tehdit ediyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı...

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Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Oya, Merve ve Pelin için artık kaçacak yer kalmadı. Kerim, Oya’yı tehdit ederek Serhan’ın çantasından bir evrak istiyor. Ama Oya vicdan azabı ile baş edemeyip Serhan’la konuşuyor. Oya, Arzu’nun katil olduğunu bildiğini de anlatıyor. Serhan, Kerim’e büyük bir gol atıyor ve çiftliği alıyor. Ayrıca Serhan, Oya’ya metroda aniden ‘evlenelim’ diyor Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanında ise; Kerim Merve’nin boşanacağını duyunca zaferinin tadını doyasıya çıkarıyor. Ama Serhan’ın çiftliği almasını bir türlü hazmedemiyor. Serhan çiftliğe gelen Kerim’e neden orada olduğunu soruyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet'in Oya'nın katil olmasını düşünmesi ve dağ evinde bir yemek organize etmesiyle tüm taşlar bir kez daha yerinden oynuyor. Kerim, Oya'ya gidiyor ve ‘Arzu'nun katil olduğunu biliyordun, onu sen öldürdün' diyor. Kerim, Oya'yı tehdit ediyor. Kerim, Oya'dan onun istediklerini yapmasını istiyor. Oya, Kerim'in başka bir oyunun içinde olduğunun farkında. Edip'in öğrencisi olmadığını bu zamana kadar yalan söylediğini söylüyor. Amacının ne olduğunu soruyor. Ama Kerim de Oya'ya aynı şiddetle karşılık veriyor. Ve ondan haber beklemesini söylüyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

MERVE DÖNÜYOR

Kerim, Oya'nın yanındayken bir adamı arayıp Merve'nin yerini bulduğunu söylüyor. Kerim hemen biletini aldırıyor ve Paris'e Merve'nin yanına gidiyor. Oya kapıda Kerim'i görünce yüzü buz kesiyor. Merve ‘beni nasıl buldun' diyor. Kerim yalnızca kendisinin bulabileceği bir yere gittiğinin altını çiziyor. Merve, Arzu'yu soruyor. Kerim, Merve'yi uyarmaya geldiğini söylüyor. Merve ‘konuşmayacaklardı, bu kadar basit' diyerek öfkesini dile getiriyor. Kerim, baş komiserin onları enselediğini söylüyor. Ama Merve düşünmesi gerektiğini söyleyerek ‘bir yolu vardır' diyor.

EMRE'DEN PELİN'E: SENİ KURTARABİLİRİM

Pelin büyük çıkmazda. Taylan'la dertleşiyor. Taylan hapse girmekten korkuyor. Pelin de onu teselli ediyor. ‘Güçlü olmalıyız. Battık batacağımız kadar' diyor. O sırada Emre mesaj atıp Pelin'e ‘seni kurtarabilirim' diyor. Pelin tabi ki mesaj atanın Emre olduğunu söylemiyor.

KERİM OYA'DAN NE İSTİYOR?

Kerim, ihale için Serhan'ın verdiği teklifin gizli olduğunu öğreniyor. Ve Oya'dan isteyeceği ilk şeyi de bulmuş oluyor. Oya'yı arayarak çiftlik meselesinden bahsediyor. Oya'nın görevi ise gizli teklifi ele geçirmesi. Oya ‘Serhan'a böyle bir şey nasıl yaparım' dese de başka çaresi yok. Kerim'i Sarmaşık'a neden geldin diyerek kıstırmaya çalışıyor ama Kerim'in şakası yok. O sırada Serhan eve geliyor. Birlikte kahvaltı ediyorlar. Oya çok gergin.

PELİN VE TAYLAN'IN BAŞI BELADA

Pelin ile Taylan hakkında soruşturma başlatılıyor. Cinayet bürodan gelerek her ikisini de sorguya çağırıyorlar. Pelin, Emre ile konuşmayı kabul ediyor. Emre ona yardımcı olacağını söylüyor. Emre ‘bu cehennemden temelli kurtulabilirsin' diyerek onu çağıracağını söylüyor. İlk sorgudan sonra yurtdışı yasağı konacağını da söylüyor. Berk'le beraber kimsenin onları bulamayacakları bir yere gideceklerini söylüyor. Pelin, Taylan'ı geride bırakmayı içine sindiremiyor.