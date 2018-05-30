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Ufak Tefek Cinayetler dizisine veda etti
Ufak Tefek Cinayetler dizisine veda etti
Dizide avukat Sitare karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, yeni dizisi 'Erkenci Kuş' nedeniyle diziye veda etti.
Magazin 30 Mayıs 2018 - 08:14

Tokaslan, yeni dizisi ‘Erkenci Kuş’ nedeniyle yapımın yeni bölümlerinde rol almayacak. Başarılı oyuncu, eski dizisine “Evet.. Sevgili Avukat Hanım ile vedalaşma vakti… Çok sevdim ve o kadar keyif ile çalıştım ki.. Ne mutlu bana.. Tüm Ufak Tefek Cinayetler ekibine, Ay Yapım, Meriç Acemi, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Deniz Yorulmazer ve Ali Bilgin’e çok teşekkür ederim.. Unutulmaz bir hikaye oldu benim için.. Elveda avukat hanım..” sözleriyle veda etti.

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Son güncelleme: 11:58 - 30.05.2018
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