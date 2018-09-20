Ufak Tefek Cinayetler’in Emre’si Ushan Çakır ortaya çıktı dayak olayı hatırlandı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi kadrosuna dahil olan Ushan Çakır, Emre karakteri olarak göründü. Ushan Çakır'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna girmesiyle birlikte insanların aklına yedi yıl önce yaşanan bir şiddet olayı geldi.

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Beğeniyle izlenen Ufak Tefek Cinayetler dizinin yeni yayın döneminde kadrosuna dahil olan Ushan Çakır’ın 2011 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Ezgi Asaroğlu’na saldırdığı, hatta genç kadının gırtlağını sıkıp onu saçlarından sürüklediği gazete sayfalarında yerini almıştı. Ushan Çakır Ufak Tefe cinayetlerde Emre karakterini canlandırıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER EMRE

Ushan Çakır’ın canlandırdığı Emre armatör ve varlıklı bir aileden geliyor. Olaylı bir boşanma gerçekleştirilen Emre dizinin sevilmeyen karakteri Burcu ile birlikte. Ufak Tefek Cinayetler’in yeni bölümünde bu ikili Burcu’nun geçen sezon yuvasını yıktığı Arzu’nun yan villasına taşınıyor. Ushan Çakır’ın canlandırdığı Emre karakterinin gelecek bölümlerde ortalığı karıştırması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ…

Bir sosyal medya hesabının takipçilerine yönelttiği ‘Ushan Çakır’ı nasıl buldunuz?’ sorusu üzerine yeniden gündeme gelen bu şiddet olayı insanların üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen kadına şiddet uygulayan bu ismi unutmadığını gösterdi. İşte paylaşıma gelen o yorumlar:



