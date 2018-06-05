Ufak Tefek Cinayetler SEZON FİNALİ: Ufak Tefek Cinayetler’de kimler öldü?

Ufak Tefek Cinayetler şüphesiz sezonun en çok beğenilen ve sıkı bir şekilde takip edilen dizisi oldu. Dizide kimler öldü? Dizinin başrollerinde Mert Fırat, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil yer aldı. Bu akşam yayınlanan sezon finali ile dizi tatile girecek. Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finali dizi severlerin bütün yaz merakla yeni bölümleri beklemesine neden olacak. İşte ayrıntılar...

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Ufak Tefek Cinayetler dizisi final bölümüyle izleyicilerinin merak seviyesini zirveye ulaştırdı. Ufak Tefek Cinayetler, pencereden düşenin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz sezon finaliyle ekranlara geldi. Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİ İZLE

Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya’nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve'yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu'yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya’yla başka Elif’le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor.

Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!