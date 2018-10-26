Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm 2. fragman: Sarmaşık’ta bir cinayet daha! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı izle)

Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölümden 2 yeni fragman geldi. Sarmaşık’ta yeni cinayet. İşte yeni bölüm fragmanı bu sözle başladı. Arzu'nun Edip'i öldürdüğü netleşiyor. Emre de durumun farkında Arzu'yu tehdit ediyor. Oya yeni fragmanda mahkemede kafa karıştıran bir açıklamada bulunuyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler fragmanları...

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Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Edip cinayetinde nihayet katil ortaya çıktı. Pelin, Emre yüzünden zor günler geçiriyor. Kendi yetmezmiş gibi bir de Burcu başına bela oluyor. Emre diğer yandan da Oya ile görüşerek Edip olayını çözdüğünü söylüyor. Ama Oya evde daha önemli bir şey görüyor. Cİnayet silahı olduğu düşünülen şamdanın aynısı. Emre şamdanı Merve’nin hediye ettiği söyleyince Oya katili bulduğunu söylüyor. Şamdanı polise götüren Oya, Burcu ile Arzu’nun yaşadığı kavgadan söz ediyor. Oya katilin Merve olduğunu sansa da Edip’i öldüren kişi Arzu… Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanında da; Arzu vicdan azabı içinde ‘Ben öldürdüm' diye ağlıyor. Mehmet ile Taylan'ın arası bozuluyor. Mehmet, Arzu'ya Tayan'ın çözüleceğini söylüyor. Pelin ile Burcu'nun arası daha da açılıyor. Emre de Arzu'ya onun yaptığını bildiğini söylüyor. Sarmaşık Arzu'nun üstüne üstüne gidiyor.

Ayrıca Oya mahkemede ‘o anda gözüm dönmüştü, icabına kendim bakmaya karar verdim' diyor. Ve bir cinayet daha işlendiği ortaya çıkıyor.İşte Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Babalık testini gören Oya çılgına dönüyor. Serhan'ın evine giden Oya kapıyı kırarcasına çalışıyor. Kimse açmayınca öfkesi katlanıyor. Komşular güvenlik çağırıyorlar ama Oya'nın durmaya niyeti yok kapıyı yumruklamaya devam ediyor. Serhan ise o sırada uçakta ve iş seyahatine çıkıyor.

EMRE İLE PELİN ARASINDA OLANLARI ARTIK BURCU DA BİLİYOR

Taylan, Emre'nin söylediklerini düşünür. Edip'in cinayeti ile ilgili endişelidir. Emre'nin bir şeyler anlamasından korkar ve onunla konuşmaya karar verir. Emre ise o sırada Pelin ile beraberdir. Emre, Pelin'e ‘Edip'i kimin öldürdüğünü biliyorum' der. O sırada Burcu da onları dinliyordur. Emre olayı çözdüğünü söyler, Pelin şaşkınlıkla ‘sen ne diyorsun' der. Pelin, Emre'nin blöf yaptığını sansa da Emre çok ciddi görünüyor.

Emre bana gelmedin Taylan'a gittin diye Pelin'e hesap sorar. Pelin farklı hayatlar tercih ettiklerini söyler. Emre, Pelin'i arkasına bile bakmadan gitmekle suçlar. Bu ayrılığın onu hasta ettiğini, Pelin'i unutamadığını söyler. Burcu şaşkınlıkla dinlemeye devam eder. Pelin yapabileceği bir şey olduğunu söyleyince Emre karmanın tamamlanması için yüzleşmesi gerektiğini söyler. Pelin'den özür diler.

TAYLAN EMRE'DEKİ TUHAFLIĞI FARK EDİYOR

O sırada Taylan, Emre'nin yanına geliyordur ve Burcu ayağı ile vazoyu kırarak Emre ile Pelin'in toparlanmasını sağlar. Taylan, Pelin'i görünce şaşırır ama Pelin Burcu'ya geldiğini söyler. Taylan'ı kandırmak çok kolaydır. Burcu'nun ısrarı üzerine Emre, Burcu, Pelin ve Taylan yemek yerler.

Burcu masada eski defterleri açıyor. Nasıl tanıştıklarını soruyor. Taylan ile Pelin'in aşkını Emre sinir olmuş gözlerle izliyor. Emre tuhaf tavırlar sergiliyor. Bu tuhaflığın Emre de farkında. Pelin ile Taylan gidince, Burcu Emre'yi kaybedemeyeceğini düşünür.

MERVE RAHAT DURMUYOR

Merve seyahatten Ayşe'yi arıyor. Onun yokluğunda yaşanan dedikoduları soruyor. Yakında döneceğini söyleyerek telefonu kapatıyor. Merve'nin henüz Deniz'in Aksak olacağından haberi yok.

KEMAL KOMİSER KATİLE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Edip'i öldüren şamdan Kemal Komiserin elinde. Komiser daha önce cinayeti itiraf eden adamı yeniden sorguya alıyor. Ailesinin hızlıca para harcadığını ve çıktığında ona bir şey kalmayacağını söyleyerek tahrik eder. Komiser, Serhan'ı soruyor. Adam bir süre orda çalıştığını ama bir daha da görüşmediklerini söylüyor. Ayrıca Serhan'ın onu tembel olduğu için kovduğunu da söylüyor. Kemal kendini kaybediyor ve adamın yakasına yapışıyor ama adam konuşmuyor.

CİNAYET SİLAHINA MERVE MÜDAHALESİ

Şamdandaki DNA sonucunun hızlandırıldığı bilgisi geliyor. Komiser, Oya'nın da çağrılmasını istiyor. Ertesi gün gelen Oya şamdanı nasıl bulduğunun hikayesini anlatıyor. Oya'ya göre katil kızlardan biri ve bir şey sakladıklarına emin. Ancak gelen DNA sonuçlarında şamdanın üzerinde Edip'in DNA örneği bulunamıyor. Ama bilmedikleri bir şey var. DNA araştırması yaptırdıkları şamdan başkası ile değiştirilmiş. Bu işi de Merve organize ediyor. Pelin şamdanı denize atıyor ve yeni şamdan yerine konuyor.

BURCU EMRE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Burcu, Emre ile ilişkilerini düşünerek Emre'nin Pelin takıntısına dair ipuçları buluyor. Emre'nin ondan vazgeçmemesi için dualar ediyor. Emre evdeki şamdanı fark ediyor. Bu şamdan Edip cinayetinde kullanılanın aynısı. Burcu şamdanı Merve'nin ev hediyesi olarak alıp yolladığını söylüyor.

ÇÖZÜLME BAŞLIYOR

Taylan'ın emniyete gelip Komiser Kemal'i sorduğu sonra da gittiği öğreniliyor. Komiser, Taylan'ı arıyor. Pelin kiminle konuştuğunu sorunca yalan söylüyor. Komiser, Sarmaşık'a Taylan'ın yanına gidiyor. Taylan yalan söylemeyi seçiyor. O sırada Mehmet geliyor ve Taylan'ın işini kolaylaştırıyor ama Komiser izin istiyor.

KEREM İLE OYA DEDİKODUSU YAYILIYOR

Merve, Ayşe'yi bir kez daha arayıp Kerem ile Oya'nın ilişkisi olduğunu söylüyor. Ayşe bu dedikoduyu tüm Sarmaşık'a yayıyor. Oya ile Serhan'ın arası daha da açılıyor.

KATİL AÇIĞA ÇIKACAK

Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor! Edip’in katilinin kim olduğunu nihayet ortaya çıkıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN YAYINLANIYOR

Star TV'nin sevilen dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler, her salı akşamı saat 20:00'de yayınlanıyor.

>UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler’in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil’in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı.

Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler’in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.