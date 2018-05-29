Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı! Sezon finali yaklaşırken Ufak Tefek Cinayetler'de heyecan dorukta. Entrika ve çözülmelerle dolu bölümleriyle Ufak Tefekler Salı akşamları Star’da ekrana geliyor. Dizinin başrollerinde Mert Fırat, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil oynuyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden dizi severler soruyor: Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler dizisinin merakla beklenen son bölümünde neler yaşandı? Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya’nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve'yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu'yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merve ise Oya’yla başka Elif’le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor!

Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ FRAGMAN





UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM