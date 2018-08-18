Ufak Tefek Cinayetler yeni sezondan ilk görüntüler geldi! Ufak Tefek Cinayetler ilk bölüm ne zaman?

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonundan ilk görüntüler yayınlandı! Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen ve Mert Fırat'ın yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı biraz kısa da olsa hayranlarını sevindirmeye yetti. Peki Ufak Tefek Cinayetler ilk bölüm ne zaman? İşte diziye dair yeni gelişmeler...

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Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Gelen ilk görüntülerde dört kadının bulunduğu sekanslar ve Oya’nın Serhan’ı gördüğü bir sahne yer alıyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil fakat eylül ayında başlaması bekleniyor. İşte yeni sezon kısa tanıtımı ve sezon finali izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Her şey açığa çıkıyor!

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var!

Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

O pencereden düşenin kim olduğu belli olmuştu. Düşen kişi Edip’ti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİ İZLE