Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dört gösterişi seven kadın ve onların lükse bulanmış, birbirleriyle yarışa çevirdikleri hayatları... Ekranların fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni fragman büyük bir merak uyandırdı. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte diziseverleri ilgilendiren haberin ayrıntıları...

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Ufak Tefek Cinayetler, yeni sezon fragmanı yayınlandı.Ufak Tefek Cinayetler’de hem sıkı fıkı olan hem de birbirinin kuyusunu kazmaktan çekinmeyen dört kadının hikâyesini izliyoruz. Sezon finali ile büyük yankı uyandıran yeni sezonda da fırtınalar estirecek. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen’in yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı haberimizde…

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ufak Tefek Cinayetler’in yeni sezonu Eylül ayında yayınlanacak. Ancak hangi gün yeni bölümleri izleyeceğiz sorusuna henüz bir yanıt gelmedi.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.