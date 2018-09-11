Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon için geri sayım başladı! İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragman…

Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri... İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi yeni sezona bu mesajla merhaba diyor. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı da şekillenmeye başladı. Nefes kesen sahneleri ve ilgi çeken senaryosu ile bilinen Ufak Tefek Cinayetler için izleyiciler tarafından geri sayıma başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak?

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Ufak Tefek Cinayetler’de yeni sezonda cinayetin tüm sırlarının çözülmesi bekleniyor. Sezon finalinde ölen kişinin Edip olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak onu camdan kimin attığı bilinmiyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda yeni isimler ve karmaşık hale gelen olaylarla izleyicilerin nefesini keseceğe benziyor. Son olarak Fi'de Sadık Murat Kolhan'a hayat veren Osman Sonant, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin tanıtım fragmanında sadece Osman Sonant görünüyor. İşte Ufak Tefek cinayetler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günleri yayınlanan ve reyting sıralamasında hatrı sayılır yer kaplayan Ufak Tefek Cinayetler’in yeni sezonda yayın gününün değişmesi beklenmiyor. Dizinin tanıtımında yeni sezonun Eylül ayında başlayacağı duyuruluyor. Ufak Tefek Cinayetler’in en geç 25 Eylül salı günü yeni sezonu ile ekrande olması bekleniyor

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. YENİ SEZON FRAGMANI



