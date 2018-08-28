Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sezon finali ilginç bir şekilde biten Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile çok konuşulan diziden ilk görüntüler de geldi. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon yeni bölüm ne zaman?

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Ufak Tefek Cinayetler yeni sezondan kısa tanıtım yayınlandı. Star TV tanıtımı izleyiciler ile paylaşırken yeni sezon ilk bölümün ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermedi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil fakat eylül ayında başlaması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON KISA TANITIMI

SON BÖLÜM ÖZETİ



Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.