Ufak Tefek Cinayetler’de flaş gelişme: Tülin Özen (Arzu) Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrıldı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile 30 Ekim Salı akşamı yayınlandı. Edip ve Elif cinayetinden sonra Sarmaşık'ta bir kişi daha öldü. Ölen kişi Edip'in katili Arzu oldu. Arzu karakterini canlandıran Tülin Özen'in diziden ayrılması bekleniyor.

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Ufak Tefek Cinayetler’in 2. sezonunda şer ittifakından bir kişi ayrıldı. O isim Arzu karakterini canlandıran Tülin Özen. İzleyicilerin yaz tatili boyunca merak ettiği katil Arzu çıktı. Polisin katili bulmak için verdiği çabanın sonuç vermesi ile Sarmaşık’ta düğümler çözülmeler başladı. Arzu yakalanacağını anlayınca bir kişiyi daha öldürmeye karar verdi. Ancak hiç beklemediği bir şekilde kendi canından oldu.

Tülin Özen’in kızını canlandıran Aslıhan Kapanşahin dün akşam Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı:



TÜLİN ÖZEN DİZİDEN AYRILDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Arzu karakterini canlandıran Tülin Özen son kez görüldü. Arzu, Emre’nin cinayetle ilgili her şeyi çözdüğünü anlayınca onu öldürmeyi kafasına koydu. Aracı ile gece koşusuna çıkan Emre’yi kıstırdı. Tam hızla arabasını onun üzerine sürüyordu ki başkasının müdahalesi ile aracı takla attı. Arzu Sarmaşık’ta ölen 3. kişi oldu. Arzu’yu öldüren kişinin kim olduğu gösterilmedi. Ama ilk şüpheli Burcu olacak. Geçmişte aynı adamı seven bu iki kadın şimdi bir başka adam için birbirine giriyor. Konular farklı olsa da tartışmaların şiddeti dozundan hiçbir şey kaybetmiyor.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ilk sezonda cinayete kurban giderek diziden ayrılan Selim Bayraktar (Edip),Sezin Akbaşoğlu (Elif) gibi Tülin Özen’in de (Arzu) diziden ayrılması bekleniyor.

ARZU’NUN ÖLDÜĞÜ SAHNE

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Arzu’nun yaşadığı kaza ‘Sarmaşık’ta ikinci cinayet’ başlığı ile duyruldu. İşte o anlar…