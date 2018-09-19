Ufak Tefek Cinayetler’de Merve’nin eski sevgilisi hesap sormaya geldi!

Ufak Tefek Cinayetler dün akşam yeni sezonu ile ekrana geldi. Yeni sezon 33. bölümün final sahnesinde diziye dahil olan Kerim Adil Sağlam, Merve'nin üniversite aşkı çıktı. Merve onu yarı yolda bırakmış ve sırf parası için Serhan ile evlenmiştir. İşte dün akşam Kerim ile Merve arasında yaşananlar ve dizinin 34. yeni bölümünden gelen ilk görüntüler...

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Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon tanıtımında etkileyici bir girişle Osman Sonant’ı görmüştük. Sonant, diziye Kerim Adil karakteri ile girdi. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu başlamadan önce Twitter’da elturko hashtagi oluşturuldu. Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile EL Turco’nun Kerim Adil’in lakabı olduğu ortaya çıktı. Bu da Kerim’in yeni sezonda en çok konuşulan isimlerden olacağını gösteriyor.



Kerim Adil Sağlam dizide bekar, çocuksuz ve et imparatoru olarak tanıtılıyor. Merve’nin eski evini satın alan bu gizemli adam acımasız gibi olarak görülüyor. Sarmaşık’ın yeni ismi Kerim Adil, Oya ile yakınlık yürütüp Serhan’ı çıldırtmayı da başarıyor.

Asıl bomba ise finalde patlıyor. Kerim Adil, Merve’nin liseden aşkı çıkıyor. Meğer Merve, Kerim ile sevgili iken sırf babası iflas etti diye Serhan’ı tercih ediyor. Merve karakterine çok uygun bir hareket olsa da gençken ikisinin birbirlerine aşık olduğu anlaşılıyor. Hatta Kerim hala unutamamış olsa ki Sarmaşık’a dönüp Merve’nin yakınına geliyor.

KERİM ADİL: MERVE BENİ ÖZLEDİN Mİ?

İŞTE KERİM SAĞLAM’LI YENİ SEZON TANITIMI: