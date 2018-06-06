Ufak Tefek Cinayetler sezon finalinde kim öldü? 2 cinayet var… Ufak Tefek Cinayetler Ufak Tefek Cinayetler 32 bölüm izle

Sezonun merak uyandıran dizilerinden olan Ufak Tefek Cinayetler'de heyecan dolu bir final yaşandı. Final bölümünü kaçıranlar Ufak Tefek Cinayetler'de 32. bölümde kimin öldüğünü merak ediyor. Sezon finalinde bir katil ve ölenlerin kimliği belli oluyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler sezon finali ayrıntıları ve 32 bölüm izleme linki...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ufak Tefek Cinayetler sezon finali yaptı. Ufak Tefek Cinayetler 32. bölümde kimlerin öldüğü belli oldu. Ancak bir katil henüz belli değil. 32. bölümde; Oya, Merve, Pelin, Arzu birbirine girdi. Burcu ile Arzu kıran kıran bir kavganın içine girdi. Taylan Merve’nin boğazına yapıştı. Sezon finalinde bol kavga ve entrika ile ekrana ara veren Ufak Tefek Cinayetler

yeni sezondan ilk önizleme de geldi.Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yer yerinden oynadı. İki cinayetin peş peşe gelmesiyle izleyiciler gerilim seviyesi yüksek bir sezon finali izledi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. YENİ SEZON TEASER’I

UFAK TEFEK CİNAYETLER’DE KİMLER ÖLDÜ?

Sahile vuran cesedin Elif’a ait olduğu partide pencereden atılan kişinin ise Edip olduğu ortaya çıktı. Reyting rekortmeni dizide ilk cinayete kurban giden kişi Doktor Elif oldu. Doktor Elif’in öldürülmesinin ardından sezon finalinin ikinci cinayeti de işlendi ve bu kez de Edip öldürüldü.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ’un yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, dört kadın ve dört adam arasındaki karanlık sırları anlatıyor. Dizinin yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. BÖLÜM İZLE