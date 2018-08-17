Ufak Tefek Cinayetler’e yeni oyuncu!

Son olarak Fi’de Sadık Murat Kolhan’a hayat veren Osman Sonant, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna dahil oldu.
OSMAN SONANT KİMDİR?
Osman Sonant (d. 1 Mart 1979, İstanbul), oyuncu. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda Yılmaz Gruda’dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy’un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.
Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu’nun Altın İstiridye ödüllü Pandora’nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.
TİYATRO OYUNLARI
Anna Karenina : Lev Nikolayeviç Tolstoy – Kent Oyuncuları – 2006
Gece Mevsimi : Rebecca Lenckiews – Kent Oyuncuları – 2005
Hamlet : Wiliam Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2003
TELEVİZYON
Beş Kardeş : Onur Ünlü – 2015
Ben de Özledim : Onur Ünlü – (Osman Sonant) – 2013
Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü – (Yavuz) – 2011 – 2013
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Serdar Akar (Yavuz) – 2011
Türk Malı : Tayfun Güneyer (Suphi/Süpo) – 2010
Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Fatih Sultan Mehmet) – 2010
Yılan Hikâyesi : Nihat Durak (Polis Memuru) – 2001