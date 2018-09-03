Ufak Tefek Cinayetler’e yeni oyuncu! Sarmaşık’ı karıştıracak!

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yeni bölümlerde neler olacağını merak eden dizi severler merakla bekliyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisine bu sezon yeni oyuncular katılacak.

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Ufak Tefek Cinayetler dizisine bu sezonda katılacak yeni oyuncu Ushan Çakır. Emre Çelen rolü ile diziye katılan karakter Sarmaşık’ı karıştıracak. Diziye yeni katılan başka bir oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır (d. 23 Mayıs 1984; Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncu. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 2011 yılında Leyla ile Mecnun’da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenmiştir.

Dedemin İnsanları, Uzun Hikaye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde rol almıştır. Çeşitli dizilerde seslendirmeler de yapmıştır.

OSMAN SONANT KİMDİR?

Osman Sonant (d. 1 Mart 1979, İstanbul), oyuncu. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda Yılmaz Gruda’dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy’un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu’nun Altın İstiridye ödüllü Pandora’nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.