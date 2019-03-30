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Ufo gördüğünü söyleyen yönetmen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…
Ufo gördüğünü söyleyen yönetmen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…
"Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? sorusu ve cevabı...
Magazin 30 Mart 2019 - 23:06

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Ufo gördüğünü söyleyen yönetmen kimdir? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Ufo gördüğünü söyleyen yönetmen kimdir?

Cevap: D) Guillermo Del Toro

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

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