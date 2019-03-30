Ufo gördüğünü söyleyen yönetmen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

"Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma" anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? sorusu ve cevabı...