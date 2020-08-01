Ufuk Bayraktar hakkında taciz ve tehdit iddiası!

Geçtiğimiz ay eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelen ve sıklıkla öfke kontrolü problemi yaşayan oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında bir çarpıcı iddia daha ortaya atıldı. Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı öne sürüldü.

Ruhsatsız silah bulundurduğu nedeniyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2019 yılının mart ayında tahliye olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra eşi Merve Bayraktar’ı aldattığı iddia edilen Bayraktar’ın ismi şimdi de taciz ve tehdit olayına karıştı.

TACİZ VE TEHDİT İDDİASIYLA GÜNDEMDE

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliği oynayan ve bu rolle adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki Ufuk Bayraktar, gerçek hayatta da kendisini hayat verdiği role kaptırarak bilinç dışı davranışlarla gündeme gelmeyi başardı. Ufuk Bayraktar’ın, çekimleri devam edan ‘Dayı’ filminin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayan Sinema TV Sendikası olayın takipçisi olduklarını duyurdu:

“Yönetmenliğini Uğur Bakyraktar’ın başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği ‘Dayı' isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana'da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş'ın yanında durduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz!”

İHANET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlamıştı.

PALAYLA İNSANLARA SALDIRMIŞTI

Oyuncu Ufuk Bayraktar 2017 senesinde Cihangir’de bulunan bir mekanda elinde palayla etrafa saldırdığı, müşterilerin bazılarının yaralanmasına yol açtığı ve ölüm tehditleri savurduğu haberi magazin gündemine büyük etki yaratmıştı.

