Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar mesajları ifşa etti! Birlikte fotoğraf paylaşmıştı…

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği oynayan ve bu rolle adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki Ufuk Bayraktar ihanet suçlamasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, eşinin aldattığını iddia etti ve ihanet mesajlarını bir bir ifşa etti. Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi Merve Bayraktar için mesajlı fotoğraf paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın eşi Merve Bayraktar eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia ettiği mesajları ifşa etti.

UFUK BAYRAKTAR’I EŞİ MERVE BAYRAKTAR İFŞA ETTİ









Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını ifşa etti.

Ufuk Bayraktar'ın konuşmaları ortaya çıktıktan sonra eşine attığı mesajlar şöyle:









UFUK BAYRAKTAR, MERVE BAYRAKTAR İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ufuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını paylaşarak “Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz” demişti.

CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Ruhsatsız silah bulundurduğu nedeniyle 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2019 yılının mart ayında tahliye olmuştu.

11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı. Kesinleşen 6 aylık cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Bayraktar'ın hapis günlerine ait ilk fotoğrafı da olay olmuştu.