Ufuk Bayraktar’ın ihanet mesajlarını eşi Merve Bayraktar ifşa etti

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı.

Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın Twitter hesabından “Sizin adam sandıklarınız nokta” notuyla ifşa paylaşımında bulundu. İşte Merve Bayraktar’ın paylaştığı konuşmalar:

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını ifşa etti.

Ufuk Bayraktar’ın konuşmaları ortaya çıktıktan sonra eşine attığı mesajlar şöyle: