Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşındadır? Ay Tenli Kadın şarkısıyla ünlenen Ufuk Beydemir’in hayatı…

Sosyal medyada paylaştığı video ile ününü artıran genç şarkıcı Ufuk Beydemir son zamanların en popüler isimlerinden biri. Sokakta yürürken bir grup gencin kendi şarkısı olan Ay Tenli Kadın'ı söylediğini gören ve yanlarına gidip eşlik eden Ufuk Beydemir, o anları videoya çekip Twitter'dan paylaştı. Kullanıcılardan bu videoya espiri ile yaklaşanların yanı sıra çok sayıda beğeni ve yorum da geldi.

Ufuk Beydemir, Ay Tenli Kadın şarkısı ile büyük bir çıkış yakaladı. 1992 yılında dünyaya gelen Beydemir, Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde okumaya başlamış ardından bu bölümü yarıda bırakıp Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi bölümünden mezun olmuştur.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

2008 tarihine kadar sadece müzik dinleyicisi olan Ufuk, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra dinleyicilerin reaksiyonu ve sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verir ve kendisine bir grup kurmuştur. Bir kaç grupta vokalist olarak yer aldıktan sonra kendi şarkılarını yapmak isteyen Ufuk Beydemir, kendisine bir gitar alarak gitar çalmayı öğrenmeye başlamıştır. 2009 yılında daha 17 yaşındayken ilk bestesi “Ay Tenli Kadın” ı yazmıştır. Sözü ve bestesi kendine ait yeni eserlere yönelmek isteyen Ufuk Beydemir evde 2011 yılında yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırmış ve küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds'un İstanbul ayağına ilk kez 2016 yılında akustik bir kayıtla katılmıştır.

Sözü ve bestesi kendisine ait olan ”Ay Tenli Kadın” adlı şarkısı ve bu kayıttaki harika performansı ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Ufuk, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan ve dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.. Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanışmıştır. Yepyeni bir sound arayışıyla aynı yılın sonbaharında Prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev'le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları'nda 11 şarkılık ”Sevda Gibi” adlı ilk albümünün çalışmalarına başlamış ve 2018'in Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınlanmıştır.