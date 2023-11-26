Ufuk Özkan yeni aşkını ilan etti
Oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
‘Geniş Aile’deki ‘Cevahir’ karakteriyle tanınan Ufuk Özkan zor günler geçirmişti.
Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.
Setlere de dönen Ufuk Özkan şimdilerde aşk hayatı ile gündeme geldi.
Özkan yeni sevgilisi ile karesini Instagram hesabından “İyi ki” notuyla paylaştı.
Ufuk Özkan 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş’ten 2022’de boşanmıştı. Geçen aylarda verdiği bir röportajda eski eşine ödediği nafakadan dert yanan Özkan, “En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir” demişti.