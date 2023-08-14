Ufuk Özkan iyileşti, setlere döndü
Siroz hastalığına yakalanan oyuncu Ufuk Özkan tedavi sürecinin ardından yeni bir dizi ile anlaştı.
‘Geniş Aile’deki ‘Cevahir’ karakteriyle tanınan Ufuk Özkan geçen haftalarda zor günler geçirdi.
Siroz teşhisi konan 48 yaşındaki oyuncu organ nakli için sıraya girdi. Ancak Sağlık Bakanı’nın desteğiyle ilaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan’ın organ nakli olmasına gerek kalmadı.
Özkan sağlık durumuna ilişkin “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
TRT1’de yayınlanan ‘Benim Güzel Ailem’ dizisinin kadrosuna katılan Ufuk Özkan Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Hokus pokus, sürpriz” notunu düştü.
Erdal Özyağcılar ile setten fotoğraf paylaşan Özkan’a destek mesajları yağdı.
“SEFALAR GETİRDİN”
Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafı “Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin” notuyla paylaştı.