Uğur Akkuş'un Ebru Şallı ile evlenmesi, hayatına dair ayrıntıların merak edilmesine neden oldu. Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hiikayesi...

Uğur Akkuş ve Ebru Şallı evliliği sonrasında Uğur Akkuş’un ismi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Uğur Akkuş’un hayatı, nereli olduğu soruları merak ediliyor. İşte hayat hikayesi…

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.