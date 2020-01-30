Uğur Işılak kimdir? Uğur Işılak aslen nereli?

Uğur Işılak 1971 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Geçmişte birçok siyasi partiye şarkılar yazmış olan Uğur Işılak kısa bir süre AKP'de milletvekilliği de yaptı. İşte Uğur Işılak kimdir, nereli sorularının yanıtı...

Daha önce AKP'den milletvekilliği yapan Uğur Işılak, Aslen Şereflikoçhisar, Ankara’lıdır. İlk, orta ve lise tahsilini Almanya'da tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İşte Uğur Işılak hakkında merak edilenler…

UĞUR IŞILAK KİMDİR?

Uğur Işılak 1971 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini Almanya'da tamamlayan Uğur Işılak, eğitimine edebiyat fakültesinde devam etti. İlk şiirini 8 yaşında yazdı. 10 yaşında ağabeyinden bağlama çalmayı öğrendi. 12 yaşından itibaren Avrupa'nın muhtelif yerlerinde konserler vermeye başladı.

Yaklaşık 25 yıllık sanat hayatında sözü ve müziği kendisine ait 400'e yakın eseri var. Eserlerinin müzik yönetmenliğini ve tonmaister’liğini üstlenen sanatçı, 1999 yılında “Dönen Alçak Olsun” albümüyle müzik alanına iddialı bir giriş yaptı. Daha sonra Canın Olayım, Yıldırım gibi, Gelsen de bir Gelmesen de, Tek Seni Sevdim, Haydi Anadolu gibi daha bir çok sevilen eserlerin bulunduğu albümlerini yayınladı.

Uğur Işılak, 2008 – 2010 yılları arasında Atv Avrupa kanalında “Yıldırım Gibi” daha sonra“Söz pazarı” ve TRT Haber kanalında “Yeni Şeyler Söylemek lazım” isimli programlar da yaptı.

2002 yılında “Haydi Anadolu”, 2008 yılında “Her şey Türkiye İçin”, 2014 yılında “İnandık Hakka”, “Dombra” ve 2015 yılında “Söyle Var Mısın” eserlerini AK Parti seçim müziği olarak hazırlamıştır. Ayrıca 2002 yılında CHP’nin yurt gezilerinde kullandığı “Haydi Anadolu” şarkısının söz yazarı ve bestecisidir.

7 Haziran 2015’te yapılan Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul 3. bölge milletvekili seçilmiştir. 1 Kasım 2015’te tekrarlanan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmedi..