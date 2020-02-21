Survivor’ın yeni yarışmacıları belli oldu! Survivor 2020 kadrosuna iki yeni isim katıldı

Survivor’ın yeni yarışmacıları belli oldu! Survivor 2020 kadrosuna iki yeni isim katıldı

Sakatlıklarından dolayı Survivor'da diskalifiye edilen Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün'ün yerine gelen isimler belli oldu. Erman Altıkardeş ve İrem Akın Ünlüler takımının yeni yarışmacıları oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’un ilk hafta yayınlanan bölümüne yaşanan sakatlıklar damga vurdu. Ünlüler takımının en iddialı isimlerinden olan ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner sakatlıklarından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. İki ismin yerine gelen yarışmacılar ise Erman Altıkardeş ve İrem Akın geldi.

UĞUR VE ŞAZİYE’NİN RAHATSIZLIĞI NEYDİ?

Survivor’un en iddialı yarışmacıları olarak nitelendirilen eski oyuncu Uğur Pektaş, oyun sırasında dizinden sakatlanmış Şaziye İvegin ise çapraz bağlarının kopması sonucu diskalifiye olmuştu.