Uğur Serhan kimdir? Uğur Serhan nereli, kaç yaşında?

Uğur Serhan, 1973 doğumludur. 2013 yılında yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide canlandırdığı Battal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uğur Serhan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Uğur Serhan nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Tutunamayanlar isimli dizide Hikmet karakterine hayat vermiş olan Uğur Serhan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Uğur Serhan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

UĞUR SERHAN KİMDİR?

Uğur Serhan, 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Uğur Serhan, oyunculuk dışında radyo programcılığı ve sunuculuğu yapmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Ağa Kızı isimli dizide canlandırdığı Muharrem karakteriyle yaşamış ardından; Hırsız Var, Sayın Bakanım, Mert ile Gert, Oldu Teşekkürler, Aramızda Kalsın, Canavar Gibi, Dengi Dengine ve Tutunamayanlar gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Uğur Serhan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Tutunamayanlar (Hikmet) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Veysel) (Mini Dizi)

2018 – Canavar Gibi (Sabit) (Sinema Filmi)

2013 – Oldu Teşekkürler (Cemil Sonses) (TV Dizisi)

2013 – Aramızda Kalsın (Battal) (TV Dizisi)

2008 – Mert İle Gert (Bektaş) (TV Dizisi)

2004 – Hırsız Var! (Komiser Talat) (Sinema Filmi)

2004 – Sayın Bakanım (Remzi) (TV Dizisi)

2004 – Ağa Kızı (Muharrem) (TV Dizisi)