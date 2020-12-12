Ukraynalı model Daria Kyryliuk’a dayakta yeni gelişme

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, İzmir'de saldırıya uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü model plaj çalışanlarının özrünü kabul etti. Bunun üzerine savcılık dosyayı kapattı.

Darp olayı, geçen 31 Temmuz gecesi yaşandı. Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi ile Çeşme’deki bir eğlence mekanına gitti. İddiaya göre, güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışma sırasında Kyryliuk ile beraberindekiler Dadaş A., Ferit Y. ve Özkan Z. ile güvenlik müdürü Kadir K., tarafından darbedildi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından yüzünün kanlı fotoğrafını paylaşan Kyryliuk, Baran Güneş ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.

“BANA VURDULAR”

Kyryliuk yaptığı açıklamada da “Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club’a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim” dedi.

3 ÇALIŞAN ÖZÜR DİLEDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suçun şikayete bağlı suç kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Dadaş A., Ferit Y., Özkan Z. ve Kadir K.’nın özür dilemesi üzerine Ukraynalı model ve arkadaşları, şikayetten vazgeçti. Dosya kapatıldı. (DHA)

