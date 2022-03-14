Ukraynalı yıldız Mila Kunis’ten samimi itiraf: “Rusya’dan geldiğimi söylüyordum”

Ukraynalı yıldız Mila Kunis, geçtiğimiz günlerde eşi Ashton Kutcher ile birlikte Ukrayna için bağışta bulunduğunu paylaşmıştı. Ünlü yıldız şimdi de senelerdir kendisini insanlara neden Ukraynalı olarak değil de bir Rus olarak tanıttığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Chernivtsi şehrinde doğan Mila Kunis, 1991’de yedi yaşındayken ailesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtı. Senelerdir Amerika’da yaşayan yıldız isim, Maria Shriver’a verdiği röportajda ülkesiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Kunis, kendisini bir Amerikalı olarak tanımladığını, ülkede yakın arkadaşları olmasına ve kocası aktör Ashton Kutcher ile birlikte ziyaret etmesine rağmen, Ukraynalı olmanın kendisine uzun süre alakasız geldiğini söyledi. Ayrıca insanlar nereli olduğunu sorduğunda, Rus olduğunu söylediğini anlattı:

“KALBİMİN BİR PARÇASI SÖKÜLMÜŞ GİBİ”

“Amerika’ya geldiğimde insanlara Ukrayna’dan olduğumu söylerdim, aldığım ilk soru ‘Ukrayna nerede?’ idi ve sonra Ukrayna’yı açıklamak zorunda kalırdım. Haritada nerede olduğunu vs. Bu çok yorucuydu. Kısa süre sonra, Rusya’dan olduğumu söylersem, insanların ne demek istediğimi anlayacaklarını fark ettim. Sadece Rusya demem yeterliydi.”

Kunis, Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgal etmesiyle kendisi için her şeyin değiştiğini söyledi: “Bana ne olduğunu açıklayamıyorum, ama birdenbire Tanrım, kalbimin bir parçası sökülmüş gibi hissediyorum. Bu çok garip bir duygu.”

Artık insanlara Rusya’dan olduğunu söylemeyeceğini söyleyen Kunis, “Hayır, ben Ukraynalıyım” diyor.

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