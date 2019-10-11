Ulvi Kahyaoğlu kimdir? Ulvi Kahyaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Kerem karekterini canlandıran Ulvi Kahyaoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ulvi Kahyaoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ULVİ KAHYAOĞLU KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ulvi Kahyaoğlu 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde canlandırdığı Kerem karakteri ile çıkan Ulvi Kahyaoğlu, daha önce Kimi Sevsem Çıkmaz isimli kısa filmde yer almış, bu kısa film ile Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil etmiştir.

Ayrıca 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenen Ah Bir Ataş Ver isimli kısa filmde yer alan Ulvi Kahyaoğlu, bu film biri yurt dışı olmak üzere toplam 7 ödül kazanmıştır.

Ulvi Kahyaoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Diyelim Ki Birlikteyiz

2018 – Ölmez Ağaç Efsanesi

Ulvi Kahyaoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Adım Melek (Kerem) (TV Dizisi)