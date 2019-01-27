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Ümit Besen: “Ayağa kalktım kendime geldim”
Ümit Besen: “Ayağa kalktım kendime geldim”
Usta sanatçı Ümit Besen ve Pamela önceki akşam Sarıyer'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Ocak 2019 - 14:27

Konserin açılışını yapan  Ümit Besen, ”Piyanonun başından kalktım zayıfladım. Gitar da zaten göbeği kapatıyor, öyle bir artısı var. Ayağa kalktım kendime geldim. İnşallah bundan sonra sizlerin sayesinde hep ayakta kalacağız” ifadeleriyle ilginç bir açıklamaya imza attı. Konserin ilk bölümünde seksenlerden günümüze dillere pelesenk olan şarkıları ile romantik rüzgarlar estiren Ümit Besen, ikinci bölümde sahneyi Pamela ile paylaştı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADILAR

Nikah Masası şarkısındaki dans performansı ile büyük alkış alan ikili, performansları ile dinleyicilerden tam not alırken, başarılı rockçı Pamela danslarıyla da yürek hoplattı.
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