Ümit Erdim: Bu tezgaha yol verenlerin uykularını kaçır abi

Oyuncu Ümit Erdim, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişiminde darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in bir fotoğrafını paylaştı ve dikkat çekici satırlar yazdı.

Verdiği kilolar yüzünden kendisine proje teklifi gelmediği yönünde haberlerle gündeme gelen Ümit Erdim, Twitter hesabı üzerinden gündeme dair önemli bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında çarpıcı bir mesaj yazan Erdim, Astsubay Ömer Halisdemir’in bir fotoğrafı üzerine şu satırları yazdı:

“Yıllarca bu yapılanmayla; hakkı olanların hakkını gasp ederek; makam, güç, mevki ve her türlü menfaat sahibi olanların, bu tezgaha yol verenlerin, eyvallah diyenlerin, şimdi ılık ılık salağa yatanların rüyalarına gir, uykularını kaçır abi olur mu?”