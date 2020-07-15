Ümit Erdim: Bu tezgaha yol verenlerin uykularını kaçır abi
Verdiği kilolar yüzünden kendisine proje teklifi gelmediği yönünde haberlerle gündeme gelen Ümit Erdim, Twitter hesabı üzerinden gündeme dair önemli bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında çarpıcı bir mesaj yazan Erdim, Astsubay Ömer Halisdemir’in bir fotoğrafı üzerine şu satırları yazdı:
“Yıllarca bu yapılanmayla; hakkı olanların hakkını gasp ederek; makam, güç, mevki ve her türlü menfaat sahibi olanların, bu tezgaha yol verenlerin, eyvallah diyenlerin, şimdi ılık ılık salağa yatanların rüyalarına gir, uykularını kaçır abi olur mu?”