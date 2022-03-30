Ümit Erdim ikinci kez baba oluyor

2017 yılında Seda Çınar ile nikâh masasına oturan oyuncu Ümit Erdim, sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşarak ikinci kez baba olacağının müjdesini verdi.

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Yıllar önce yayınlanan ‘Hayat Bilgisi’ dizisi ile ünlenen ve sonrasında verdiği kilolarla adından söz ettiren Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikâh masasına oturdu. 2018 yılında ilk kızı Ses’i kucağına alan Erdim, ikinci müjdeli haberi de verdi.

“BİZ ARTIK 4 KİŞİYİZ”

Ümit Erdim, Instagram hesabından kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşarak ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Oyuncu paylaşımında “Evet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz” dedi.

Oyuncunun paylaşıma ünlü isimlerden tebrik yorumu yağdı.