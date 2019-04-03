Ümit Erdim: “Kuzenimi gezmeye çıkardık”

Kızı Ses ile birlikte birbirinden neşeli videolar çeken ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer almayı başaran oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızları Ses geride bıraktığımız gün İstinye’de objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinde bulunan bir mekanda kısa süre oturan ve çıkışta gazeteciler ile karşılaşan Erdim ailesi muhabirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmediler. “Kuzenim burada bizi ziyarete geldi, onunla gezmeye geldik.” diyen Ümit Erdim, kızı ile alakalı sorulara ise “Maşallah diyelim, çok iyiyiz. Hızlı büyüyor ve bağımız çok kuvvetli.” demek ile yetindi. Kısa süreli sohbet sonrası alışveriş turuna devam eden ünlü oyuncu ve ailesi daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.