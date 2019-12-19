Ümit Erdim: Millete dert oldu gerçekten

Verdiği kilolardan sonra bambaşka bir görüntüye bürünen ve özellikle sosyal medyada aşırı kilo verdiğine dair yorumlarla sıklıkla karşılaşan Ümit Erdim, yaşananlara isyan noktasına geldi.

‘Hayat Bilgisi’, ‘Gönül’ ve ‘Selena’ gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim’in kilolarıyla başı dertteydi. Tüp mide ameliyatı sonucu 73 kilo vererek 69 kiloya düşen ve yeni görüntüsüyle aşırı zayıfladığı yönünde eleştirilere maruz kalan Ümit Erdim, son olarak evinden çıkarken denk geldiği bir sohbeti takipçileriyle paylaştı.

“ARKAMDAN GELEN SESLER ŞÖYLE…”

Yaşadığı siteden ayrılırken denk geldiği bir sohbeti Twitter hesabı üzerinden paylaşan Ümit Erdim, insanların verdiği kilolarla ilgili yorumlarını şöyle aktardı:

“Siteden çıkıyorum güvenliğin orada goygoy var. Gelen sesler şöyle arkamdan; iyi zayıfladı ama 5-6 kilo alsa iyi olur. Lan sabah 9 ya. Yani gerçekten başka gündeminiz yok değil mi? Allahım yarabbim ne kiloymuş arkadaş millete dert oldu gerçekten.”