Ümit Erdim pilot oldu: İlk yolcularım çok havalıydı

Oyuncu Ümit Erdim, uzun süredir Dalaman’daki True Course Flight Academy’den aldığı eğitimin ardından pilot oldu.

Ümit Erdim’in ilk yolcuları da Fethiye’de tatil yapan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti oldu.

Mutluluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, “Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri’ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı” dedi.

“HEP BÖYLE GÜZEL YOLCULUKLARIMIZ OLSUN”

Şarkıcı Oğuzhan Koç ise yaptığı paylaşımda “Ümit Erdim ile uçuş keyfi” yazarken Demet Özdemir de “Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.