Ümit Erdim takipçisine sert çıktı

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Ümit Erdim, geride bıraktığımız akşam yaptığı twitter paylaşımıyla takipçilerinden yana ne kadar dertli olduğunu gözler önüne serdi. Seda Çınar’la yaptığı evlilikten doğan kızına Ses adını koyan Erdim’e bir takipçisi bu tercihi üzerinden eleştiri yapmayı kendisine hak görürken, Ümit Erdim bu takipçi çıkışına tepki göstermekten geri durmadı.

“Ümit Erdim kızının adını Ses koymuş abi hiç mi cümle içinde kurup nasıl duruyor düşünmedin ya rezalet gerçekten” şeklindeki yorumu gören Erdim takipçisine; “Cümle içinde kurmak ne demek bilmiyorum ama cümle içinde kullanayım: Kızımın adını Ses koydum ve bu kimseyi ilgilendirmez. Rezalet olan şey insanların hadsizliğinin tavan yapması” yanıtını verdi.



