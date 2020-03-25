Ümit Erdim: Yaşlı vurgusunu bırakmazsanız kurtulamayız

Oyuncu Ümit Erdim, corona virüsü ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri insanlar için getirilen sokağa çıkma yasağının insanların aklında 'yaşlı' vurgusu oluşturmaya başladığını ve bunun mücadeleye zarar verebileceğini söyledi.

Başarılı oyunculuğunun yanında verdiği kilolarla da sürekli olarak gündem olan Ümit Erdim, sosyal medya hesabını etkin olarak kullanan isimlerden.

Doğruluğuna inandığı konularda sözünü esirgemeyen Erdim, bu defa da halk arasında oluşturulan ‘yaşlı’ olgusu hakkında paylaşımda bulundu.

Risk grubunda olmaları nedeniyle sürekli olarak gündemde olan yaşlıların bu hastalıkla fazlaca özdeşleştirilmelerine tepki gösteren Ümit Erdim şu ifadeleri kullandı:

“Bu hastalıkla ilgili sürekli ‘yaşlı’ vurgusu yaptığınız sürece, bu bizim genç diye bildiğimiz geri zekalılar bu ahlaksızlıkları yapmaya devam ederler, dalga geçerler, eve girmez virüsü yayarlar. Çünkü ‘yaşlı’ diye diye hiç bir genç üzerine alınmaz ve bu kısırdöngü sürer”