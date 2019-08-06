Ümit Erdim’den kilo açıklaması

Bundan iki yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Geniş kitleler tarafından Hayat Bilgisi dizisi ile tanınan ve fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, kısa bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızlı bir şekilde kilo kaybetmiş ve yeni görüntüsüyle övgü toplamıştı. Ancak zaman geçmesine ve Erdim’in kilo vermeye devam etmesiyle birlikte şimdilerde genç oyuncu için tehlike çanlarının çalmaya başladığı iddia edildi. İçinde bulunduğumuz gün bir magazin programında Ümit Erdim’in 69 kiloya düştüğüne dair yaptığı açıklamaya yer verilirken, başarılı oyuncunun kontrolsüz bir şekilde kilo kaybetmeye başladığı iddia edildi.

ÜMİT ERDİM’DEN AÇIKLAMA

Hakkında çıkan haberleri büyük bir soğukkanlılıkla takip eden oyuncu Ümit Erdim, günün ilerleyen saatlerinde instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerini aksatmadığını söylerken yazılıp çizildiği gibi korkutucu bir durumun olmadığını söyledi.