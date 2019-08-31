Ümit Erdim’den maçoluk ve hanımcılık üzerine

Kısa süre öncesine kadar verdiği kilolarla gündeme gelen ve fazlaca zayıfladığı şeklinde haberlere konu olan Ümit Erdim, bu defa eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaştı ve dikkat çekici satırlar yazdı.

Bundan iki yıl önce Seda Çınar ile evlenen Ümit Erdim, zaman zaman eşiyle birlikte çekilmiş karelerini hesabından paylaşıyor. Erdim geride bıraktığımız gün yeni bir kare paylaştı ve altına yazdığı notta önemli göndermelerde bulundu. Erdim’in bu paylaşımını yanıtsız bırakmayan eşi ‘Şanslı biriyim’ notunu düştü ve kalp emojisi koydu. İşte o satırlar:

“Bir zümre var ki bu hanımcılık meselesine takmış. Ucu onlara dokunuyor demek ki. Maçoluğu, hayt huyt yapmayı, kadını geride tutmayı bir halt zannediyolar. Bir de sorsan Müslümanım derler. Devam etsinler. Bilselerdi Peygamber Efendimiz(sav) Hz.Ayşe validemizi deveye bindirirken mübarek dizlerinden birini yere koyup bir dizini de validemiz basarak rahat çıksın diye onun ayağının altına seriyordu. Hangimiz hanımımız arabaya binerken kapısını açıyoruz? Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz'dir. Bizim de yegâne örneğimiz O ve O'nun hayatıdır. Maçolar artisler dağılabilir. İyi akşamlar.”