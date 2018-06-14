Ümit Erdim’den Murat Övüç videosu…

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Sosyal medya ve internet kendi yüzlerini yaratmaya devam ederken, bu isimlerin hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da büyük bir ilgi ve merakla izleniyor. Yine çektiği videolarla gündeme gelen ve kendisinden söz ettiren isimlerden biri de Murat Övüç… Renkli kişiliğiyle çektiği videoları takipçilerine ulaştıran Övüç’ün Ramazan ayı içerisinde çektiği bir video oyuncu Ümit Erdim tarafından yeniden çekildi. Erdim hesabından paylaştığı videoda Övüç’ün taklidini son derece başarılı bir şekilde yaparken görülüyor.