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Ümit Erdim’den Murat Övüç videosu…
Ümit Erdim’den Murat Övüç videosu…
Oyuncu Ümit Erdim, sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç'ün bir süre önce hesabından paylaştığı bir videoyu tiye aldı.
Magazin 14 Haziran 2018 - 14:44

Sosyal medya ve internet kendi yüzlerini yaratmaya devam ederken, bu isimlerin hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da büyük bir ilgi ve merakla izleniyor. Yine çektiği videolarla gündeme gelen ve kendisinden söz ettiren isimlerden biri de Murat Övüç… Renkli kişiliğiyle çektiği videoları takipçilerine ulaştıran Övüç’ün Ramazan ayı içerisinde çektiği bir video oyuncu Ümit Erdim tarafından yeniden çekildi. Erdim hesabından paylaştığı videoda Övüç’ün taklidini son derece başarılı bir şekilde yaparken görülüyor.

Son güncelleme: 07:36 - 15.06.2018
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