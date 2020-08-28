Ümit Erdim’den pilotluk açıklaması

Sunucu ve oyuncu Ümit Erdim önceki gün eşi ile birlikte bir AVM çıkışı Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Kaptan pilotluk eğitimi gören Erdim, bir aksilik çıkmazsa seneye mezun olacağını belirtti.

Araba, hız ve adrenalin tutkusu ile bilinen aynı zamanda da ralli yarışçısı olan Ümit Erdim eşi ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan çift objektiflere poz verdikten sonra basın mensuplarıyla ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

“2021’DE MEZUN OLABİLİRİM”



Maskelerini nizami bir şekilde takarak, hijyene ve mesafeye de dikkat ederek alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen Erdim, uçuş okulunun durumunun sorulması üzerine “Uçuş okulu ve eğitimler güzel gidiyor. Corona virüsünden dolayı bir aksilik yaşanmaz ise ve ben de çalışkan bir öğrenci olursam belki 2021 yılı sonlarına doğru mezun olabilirim” ifadeleri kullandı. Kısa süren sohbetin ardından alışveriş turlarına devam eden çift daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

