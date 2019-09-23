Ümit Erdim’den Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’a çarpıcı mesaj

Verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görüntüye kavuşan ve geride bıraktığımız haftalarda aşırı kilo verdiği yönünde eleştiri oklarının hedefi olan oyuncu Ümit Erdim, insanları görüntüsü üzerinden kendisini eleştirmesine tepki göstermişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair konularda attığı mesajlarla dikkatleri üzerine çeken Erdim, bu defa da Neslican Tay’ın vefatının ardından yayımladığı ‘Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi’ mesajla tepki çeken Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan hakkında bir paylaşımda bulundu.

“UMUT OLDU VE SÜRECİ TAMAMLADI”

Twitter hesabı üzerinden Tarhan hakkında çıkan bir haberi paylaşan ve sözlerini yeniden hatırlatan Ümit Erdim tepkisini şu satırlarla gösterdi: “Kızın zaten bu havalı terimlerle işi yoktu bilmiş hocam.Sonucu değiştirmek veya düşmanmış vs.hastalığı konumlandırma gibi bir derdi de yoktu. Çoğumuzun yapamadığını yapıp hastalığı komple yok saydı. İnsanlara bir nebze olsun umut oldu ve süreci tamamladı. Zaten her şey Allah'tan”